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Потанин высказался о национализации иностранных компаний

Владимир Потанин заявил, что не сильно возражает против национализации иностранных активов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин вновь высказался об идее национализации активов иностранных компаний, ушедших с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и санкций западных государств. Свое мнение он высказал в разговоре с РБК.

Потанин немного изменил мнение, которое высказывал ранее. Глава «Норникеля» заявил, что не сильно возражает против идеи национализации активов, однако остается категорически против их конфискации и экспроприации, «то есть безвозмездного отъема собственности».

Он посчитал адекватным предложение ввести внешнее управление на предприятиях ушедших из России компаний. По мнению бизнесмена, это даст их владельцам возможность сохранить собственность, а компании смогут избежать развала, продолжать производство и смогут выплачивать зарплаты сотрудникам.

Потанин добавил, что приобретение бизнеса уходящих компаний должно быть абсолютно легитимным, чтобы в будущем на него нашлись покупатели или частные инвесторы. В противном случае «это будет отдавать рэкетом», заявил миллиардер.

Ранее Потанин выступил против национализации ушедших из России компаний, посчитав, что подобное вернет страну на 100 лет назад, приведет к глобальному недоверию к России со стороны инвесторов, которое россияне будут испытывать много десятилетий.

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Антон Похиляк
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