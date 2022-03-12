Пауло Коэльо назвал происходящее на Украине удобным оправданием для русофобии

Бразильский писатель Коэльо назвал кризис на Украине удобным поводом для русофобии

Бразильский писатель Пауло Коэльо на своей странице в Twitter назвал ситуацию, которая в настоящее время происходит на Украине, крайне удобным оправданием для русофобии.

«Украинский кризис — удобный повод для русофобии. Был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле. Я проехал 10 тысяч километров на поезде из Москвы во Владивосток. Да, идет война: но не вините простой народ», — написал он.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли российское грузовое судно в Азовском море. По данным Следственного комитета России, под обстрел попало гражданское судно «Сормовский 3064», которое находилось в 12 километрах севернее села Шабельское Краснодарского края в акватории Азовского моря. Оно направлялось из греческого порта в Таганрог.