Украинские военные обстреляли российское грузовое судно

В СКР сообщили об обстреле Украиной российского грузового судна в Азовском море

Украинские военные обстреляли 12 марта российское грузовое судно в Азовском море. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) на своем сайте.

По данным ведомства, под обстрел попало гражданское судно «Сормовский 3064», которое находилось в 12 километрах севернее села Шабельское Краснодарского края в акватории Азовского моря. Оно направлялось из греческого порта в Таганрог.

СКР отмечает, что ведущие боевые действия на юго-востоке Украины военнослужащие выстрелили из вооружения неизбирательного действия. Снаряд попал в каюту старшего помощника капитана, из-за чего на судне начался пожар. Экипаж локализовал возгорание, а судно покинуло акваторию в зоне поражения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц»). Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к этому лица из числа украинских военнослужащих.

1 марта Минобороны России объявило о полной блокировке выхода подразделений ВСУ к Азовскому морю.