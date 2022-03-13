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Психотерапевт рассказала о пользе блокировки Instagram

Психотерапевт Локтионова: подросткам рекомендуется проводить в интернете не больше часа

Фото: Unsplash

Блокировка соцсети Instagram окажет благотворное влияние на обеспечение ментального здоровья несовершеннолетних граждан. Об этом рассказала семейный психотерапевт, директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова в эфире «Говорит Москва».

Она отметила, что дети часто проводят много времени в социальных сетях, из-за чего теряют связь с реальностью. «Конечно, там много вымышленных фигур, много вымышленного, и это уводит от реальности и от того, что я в единицу времени могу сам сделать, как я могу себя представить, кем я могу быть, какие цели и задачи я могу решить в единицу времени», — сказала она.

Специалист пояснила, что существуют определенные нормативы, сколько времени ребенку полезно сидеть в интернете. По словам Локтионовой, для детей в возрасте 7-9 лет норма составляет 20 минут, для доподросткового возраста — полчаса, а для подростков — не более одного часа.

Психотерапевт предупредила, что в случае превышения рекомендуемого времени могут наблюдаться проблемы, в том числе в пищевом поведении и двигательной активности ребенка.

С полуночи 14 марта на территории России заблокирован доступ к Instagram. В Роскомнадзоре пояснили, что данный шаг связан с распространением в Instagram призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. При этом пользователям дали 48 часов на то, чтобы сохранить или перенести свои публикации на другие площадки.

Ксения Назарова
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