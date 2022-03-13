В Швейцарии оценили последствия отказа от нефти и газа из России

ETH Zurich: каждый швейцарец лишится около 3 тысяч евро при отказе от российского газа

Отказ от российских газа и нефти приведет к тому, что Швейцария лишится четырех процентов ВВП. Об этом заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен в интервью изданию Sonntagszeitung, передает РИА Новости.

По его словам, отказ от российских энергоносителей будет обходиться каждому жителю страны в три тысячи франков (около трех тысяч евро) ежегодно. Он также отметил, что конъюнктурный спад такого масштаба может привести и к промышленной рецессии. В то же время эксперт объяснил, что поэтапный отказ от российских нефти и газа возможен, но для этого придется прибегнуть к топливным резервам Швейцарии.

Ранее аналитики спрогнозировали рекордное подорожание газа в Европе. Как заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, цены фьючерсов в настоящее время неустойчивы, они могут превысить четыре тысячи долларов за тысячу кубических метров в ближайшее время. Эксперт связала подобную динамику с политикой санкций, поскольку европейский рынок закладывал в котировки вероятность полного прекращения поставок российского газа.

