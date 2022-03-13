Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы меры выравнивания курса рубля

Экономист Тузов заявил, что курс рубля требует мягкого валютного регулирования

Фото: Pixabay

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал меры по выравниванию курса рубля в текущей экономической ситуации. Он пояснил, что в настоящее время требуется введение мягкого валютного регулирования, передает агентство «Прайм».

Курс доллара и евро продолжает расти, несмотря на поддержку российской валюты со стороны правительства и Банка России, указал эксперт. Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки не приносит ожидаемых результатов, то есть иные методы, их обозначил еще в 2015 году экономист Михаил Юрьев в статье «Как выйти из кризиса», добавил он.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Как Россия ответила на санкции?
Путин подписал указ о специальных экономических мерах.Как Россия ответила на санкции?
28 февраля
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Как будут работать уже выпущенные карты?
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России.Как будут работать уже выпущенные карты?
6 марта

«Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе, запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах», — отметил Тузов. Он также заявил, что необходим запрет на валютные спекуляции, а резидентов следует обязать продавать сто процентов валютной выручки.

Покупку валюты следует разрешить лишь для расчетов по сделкам и договорам, полагает экономист. Он заключил, что высказанные семь лет назад подобные предложения продолжают оставаться актуальными.

Ранее доктор экономических наук, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев заявил, что основной фактор на финансовых рынках на данный момент — это фактор неопределенности, и введение ограничений на обращение наличной валюты со стороны Центробанка является разумным шагом. Эксперт напомнил, что это меры против банковской паники, но они не конфискационные, а ограничивающие.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Украину в охоте на желающих эвакуироваться в Россию
Венесуэла заявила о готовности к диалогу с Евросоюзом
Трамп заявил о риске мировой войны из-за отсутствия «говорящих» с Россией людей
Трамп ответил на вопрос о перспективах Республиканской партии в США
Раскрыты подробности атаки на район генконсульства США в Эрбиле
Психиатр рассказал о пользе истерики
В США разрешили машины без водителей
Названы меры выравнивания курса рубля
В России решили изменить срок постановки иностранцев на миграционный учет
В Уфе завершились съемки фильма о поэте Маяковском и его возлюбленной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.