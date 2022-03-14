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Российский прокат возглавил концерт BTS

Трансляция концерта K-pop группы BTS возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Прямая трансляция концерта южнокорейской K-pop группы BTS возглавила кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.com.

Шоу под названием BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul состоялось 12 марта. В общей сложности кинотеатры продали 45 202 билета и заработали 67 миллионов рублей.

На втором месте оказалась экранизация культовой видеоигры Uncharted: лента режиссера Рубена Фляйшера «Анчартед: на картах не значится» собрала 60,7 миллионов рублей в минувшие выходные.

Ранее группа BTS победила в главной номинации крупной американской музыкальной премии American Music Awards (AMA). Музыкантов признали лучшими артистами года. K-pop-коллектив также получил премии в категориях «Лучший дуэт или группа» и «Лучшая поп-композиция». Победу в последней номинации BTS принес сингл Butter.-коллектив также получил премии в категориях «Лучший дуэт или группа» и «Лучшая поп-композиция». Победу в последней номинации BTS принес сингл Butter.

Ксения Назарова
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