Российский прокат возглавил концерт BTS

Трансляция концерта K-pop группы BTS возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные

Прямая трансляция концерта южнокорейской K-pop группы BTS возглавила кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.com.

Шоу под названием BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul состоялось 12 марта. В общей сложности кинотеатры продали 45 202 билета и заработали 67 миллионов рублей.

На втором месте оказалась экранизация культовой видеоигры Uncharted: лента режиссера Рубена Фляйшера «Анчартед: на картах не значится» собрала 60,7 миллионов рублей в минувшие выходные.

Ранее группа BTS победила в главной номинации крупной американской музыкальной премии American Music Awards (AMA). Музыкантов признали лучшими артистами года. K-pop-коллектив также получил премии в категориях «Лучший дуэт или группа» и «Лучшая поп-композиция». Победу в последней номинации BTS принес сингл Butter.-коллектив также получил премии в категориях «Лучший дуэт или группа» и «Лучшая поп-композиция». Победу в последней номинации BTS принес сингл Butter.