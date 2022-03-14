Шон Пенн заразился коронавирусом после посещения Украины

У американского кинематографиста Шона Пенна выявили COVID-19 после посещения Украины

Американский актер и режиссер Шон Пенн сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию после посещения Украины. Об этом сообщает Metro.

Кинематографист должен был присутствовать на вручении премии Гильдии режиссеров США в субботу, 12 марта. Известно, что картина «Лакричная пицца», в которой Пенн сыграл одну из ролей, получила награду. О том, что у 61-летнего артиста был выявлен COVID-19, на сцене рассказал режиссер фильма Пол Томас Андерсон.

Ранее в марте текущего года стало известно, что Шон Пенн, встречавшийся ранее с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступил за отправку в страну польских истребителей. Пенн сообщил, что обсудил поставку польских МиГ-29 на Украину с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. К публикации он добавил фотографию, на которой он по видеосвязи разговаривает с Ермаком.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.