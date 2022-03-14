Украина изменила состав делегации для переговоров с Россией

Подоляк сообщил, что глава Минюста Малюська стал членом делегации для переговоров с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об изменении в составе делегации для переговоров с Россией. По его словам, к переговорному процессу присоединился украинский министр юстиции Денис Малюська. Об этом он сообщил изданию «Страна.UA», его цитирует ТАСС.

«Да, это необходимость уделить скрупулезное внимание юридическим деталям переговорного процесса», — рассказал Подоляк.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа.

В понедельник, 14 марта, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева. По их итогам Подоляк заявил, что взята техническая пауза, обсуждение будет продолжено во вторник.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. По его словам, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).