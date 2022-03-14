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В Казахстане связали дело экс-главы спецслужб с январскими беспорядками

Генпрокурор Казахстана связал дело против экс-главы спецслужб Масимова с беспорядками
Карим Масимов

Карим Масимов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов связал уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) с январскими беспорядками. Об этом генпрокурор заявил в парламенте страны, передает РИА Новости.

По его словам, бывший глава спецслужб Карим Масимов, а также три его заместителя были арестованы по делам о государственной измене, захвате власти и получении взятки в особо крупном размере. Генпрокурор также рассказал, что всего по фактам, связанным с январскими беспорядками, было возбуждено 3770 уголовных дел.

Ранее генеральный прокурор Казахстана назвал число погибших в результате массовых беспорядков в январе этого года. По его словам, в результате демонстраций погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Помимо этого, генпрокурор рассказал, что в ходе беспорядков пострадали 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

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Марина Совина
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