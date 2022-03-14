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Путин подписал закон о единых правилах онлайн-голосования

Путин подписал закон, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единые правила для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, по решению избиркомов при проведении выборов и референдумов голосование может проводиться в электронной форме. Решение о применение этой формы на федеральных выборах будет принимать Центризбирком. Также комиссия будет определять сроки проведения голосования и системы, которые будут при этом использованы.

Процесс регистрации на электронное голосование будет проходить через специальный портал. Гражданин не сможет получить бюллетень на избирательном участке, если он уже зарегистрировался в электронном голосовании и наоборот. При этом на избирательных участках для зарегистрированных пользователей будут предоставлены технические средства для электронного голосования.

Также, согласно новым правилам, с 1 января 2023 года будут упразднены муниципальные избирательные комиссии. Их полномочия в сфере местных референдумов и выборов в органы местного самоуправления перейдут к территориальным комиссиям.

В пятницу, 11 марта, Госдума приняла закон о о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Его внесли депутаты от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин в декабре 2021 года.

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Роман Кирьянов
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