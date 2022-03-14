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Европа пожертвовала своими целями ради майнинга криптовалют

Euronews: ЕС отклонил предложение запретить майнинг криптовалюты на территории блока

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Европейский Союз (ЕС) отклонил предложение запретить майнинг криптовалюты на территории блока. Об этом сообщает Euronews.

Комитет Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам проголосовал против законопроекта, в который было добавлено положение об ограничении использования криптовалют, основанных на энергоемком процессе, называемом Proof-of-Work (PoW) — этот метод в криптоиндустрии называют майнинг, для других способов производства криптовалюты такой термин не используется.

Методом PoW добываются такие криптовалюты, как биткойн и Ethereum. Этот алгоритм предполагает использование огромных вычислительных мощностей и, следовательно, высокие затраты энергии, что вредит окружающей среде и экологии. Таким образом майнинг ставит под угрозу климатические цели ЕС по достижению углеродной нейтральности. Многие страны, такие как Китай, пожертвовали добычей криптовалюты ради сбережения энергии. Исследования показывают, что на добычу биткоинов ежегодно приходится такое же количество углекислого газа, как на страну размером с Грецию.

О том, что от Евросоюза потребовали запретить майнинг на основе PoW, стало известно в январе 2022 года. Заместитель председателя Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) Эрик Теден отметил, что регулятор хочет подтолкнуть отрасль к менее энергоемкому способу добычи криптовалют — Proof-of-Stake (или стекинг). Этот алгоритм отличается тем, что не требует больших вычислительных мощностей и объемов энергии.

Нина Ташевская
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