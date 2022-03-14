Первый канал начал проверку после инцидента с посторонней в прямом эфире

Первый канал проводит служебную проверку после инцидента с посторонней в прямом эфире

Первый канал проводит служебную проверку после инцидента с посторонней, ворвавшейся в студию во время прямого эфира программы «Время». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — сообщили представители телеканала.

Девушка с антивоенным плакатом ворвалась в студию во время выпуска новостной программы. Ей оказалась Марина Овсянникова, она работала редактором Первого канала.

В настоящее время она задержана и находится в отделе полиции. Ей грозит административное наказание.