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Первый канал начал проверку после инцидента с посторонней в прямом эфире

Первый канал проводит служебную проверку после инцидента с посторонней в прямом эфире

Первый канал проводит служебную проверку после инцидента с посторонней, ворвавшейся в студию во время прямого эфира программы «Время». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — сообщили представители телеканала.

Девушка с антивоенным плакатом ворвалась в студию во время выпуска новостной программы. Ей оказалась Марина Овсянникова, она работала редактором Первого канала.

В настоящее время она задержана и находится в отделе полиции. Ей грозит административное наказание.

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Марина Совина
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