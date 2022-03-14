Полицейская отняла квартиру у россиянки и отправила ее в психбольницу

Работающая в полиции внучка обманом лишила пенсионерку квартиры и сдала ее в психбольницу

В Челябинске пенсионерку лишили квартиры в центре города и отправили в психбольницу. Имущество россиянки обманом отняла внучка, которая работает в полиции, сообщает портал 74.ru.

85-летняя женщина владела «однушкой» в сталинском доме на проспекте Ленина. Родственники не навещали пенсионерку годами, но в 2018 году к ней пришла внучка с просьбой оформить на нее дарственную на недвижимость. Собственница подписала документ, однако нюансов по нему ей никто не пояснил, а самостоятельно ознакомиться с текстом она не смогла из-за инвалидности по зрению.

После заполучившая квартиру родственница уговорила пенсионерку поехать в санаторий, который на деле оказался психиатрической лечебницей. По словам потерпевшей, ее сдали в самое буйное отделение и давали лекарства, после которых она не могла ходить. Основанием для определения в психбольницу стала болезнь Альцгеймера, которую у россиянки диагностировали в 2017 году — внучка пыталась доказать через суд, что женщина невменяема.

На протяжении разбирательств пенсионерку пытались дважды сдать в дом престарелых — в одном она провела семь дней, а в другом прожила девять месяцев. Однако суд признал, что психическое состояние женщины не угрожает безопасности ее и окружающих. Как предположили адвокаты потерпевшей, дарственная внучке была нужна для полной уверенности в обретении квартиры, а отправить родственницу в психбольницу ее побудило желание как можно раньше заработать на недвижимости.

Теперь россиянка пытается аннулировать дарственную, вернуть себе квартиру в центре Челябинска и завещать ее не родственникам, а государству. «Мы хотим доказать, что на момент сделки дарения квартиры Марья Васильевна не совсем понимала смысл сделки, то есть сделка была мнимой», — уточнила адвокат пенсионерки Мила Фомина. По словам специалистки, такие процедуры нужно проводить при нотариусе, который объяснит нюансы договора.

Другие опрошенные порталом юристы уверены, что шансы на возврат квартиры есть, подобные ситуации в практике уже были. «Здесь может иметь место порок воли дарителя, не осознающего последствий совершаемых действий. Причем, если даритель в силу своего состояния здоровья не может воспринимать условия договора и его последствия, к такому договору могут быть применены положения Гражданского кодекса России о недействительности сделки. Это может явиться основанием для признания в суде такой сделки недействительной», — пояснил адвокат Дмитрий Астахов.

Ранее в марте житель Иркутской области лишился доли в квартире из-за перенесенного инсульта. Слабостью россиянина воспользовался его родной брат, который в больнице подсунул ему документ об отказе от части имущества. Теперь потерпевший живет в приюте и пытается восстановить права на недвижимость.