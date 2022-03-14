Уставший от переработок сотрудник банка начал ухаживать за садом и разбогател

Утомившийся банкир уволился, открыл магазин растений и разбогател

В Великобритании сотрудник банка устал от переработок, уволился и создал успешный бизнес по продаже растений, который приносит ему миллион фунтов стерлингов в год (около 173 миллионов рублей). Историю разбогатевшего на любимом деле предпринимателя публикует Daily Mirror.

Джеймс Фолджер рассказал, что ему было 26 лет, когда он бросил высокооплачиваемую работу в банковской сфере. Он вспоминает, что ему часто приходилось оставаться в офисе до утра, потом брать такси до дома, переодеваться и снова возвращаться на работу. «Я работал круглосуточно, пытаясь подняться по карьерной лестнице в роли инвестиционного банкира. Но я быстро понял, что это неполноценная жизнь, состоящая из ненормированного графика, отсутствия социальной жизни и стресса», — признался Фолджер.

Утомившийся британец начал четко ощущать необходимость перемен и понимал, что ему нужно сделать решительные шаги навстречу новой жизни. Однажды мужчина отправился в трехмесячный отпуск на природу и понял, что ему нравится ухаживать за садом. По словам Фолджера, его вдруг озарило, и он решил открыть интернет-магазин растений.

Тогда британец использовал накопления, взял кредит на 25 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей) и открыл бизнес. Со временем Фолджеру и команде удалось привлечь инвесторов и открыть собственный склад. В первый год работы доход компании превысил 240 тысяч фунтов стерлингов (41,5 миллиона рублей). В том же году была продана тысяча рождественских елок.

Еще через год доход предприятия составил один миллион фунтов стерлингов, а количество проданных рождественских елок увеличилось до четырех тысяч. «В первый год все елки хранились в доме моей семьи в Эссексе, поскольку у нас не было места для их хранения. Мне приходилось каждую ночь ездить вверх и вниз по шоссе A12, чтобы пополнить запасы», — рассказал Фолджер. Он добавил, что в этом году планирует достичь годового дохода в два миллиона фунтов стерлингов (346 миллионов рублей).

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