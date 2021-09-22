Мужчина открыл паб, начал продавать воду вместо пива и получил шанс разбогатеть

Доран Биндер купил местный паб в английской деревне Уайлдборклаф, графство Чешир, начал продавать воду вместо пива и другого алкоголя и получил шанс разбогатеть. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летний многодетный отец Биндер развелся с женой и стал обладателем небольшого паба. Перед открытием заведения он сдал воду из-под крана на анализ, чтобы узнать, безопасна ли она для питья. В итоге выяснилось, что под пабом есть подземный источник с чистейшей питьевой водой, который находится на глубине 27 метров. Британец отметил, что это открытие оказалось приятной случайностью: он не знал об этом, когда покупал паб.

К Биндеру сразу же обратились представители нескольких иностранных компаний с предложениями экспортировать воду из Великобритании. Однако мужчина отказался и решил открыть собственное небольшое экологически чистое производство. Он начал перерабатывать пластиковые бутылки, разливать воду в многоразовую тару и продавать.

Со временем штат его небольшого завода расширился, сейчас на Биндера работают 12 человек. Через полтора года работы предприятия с мужчиной связалась американская компания, торгующая элитной водой, и запросила у него образец воды. «Если бы мы сегодня продавали вашу воду в нашем бутике, то бутылка объемом 750 миллилитров стоила бы от 35 до 50 долларов (от 2,5 тысячи до 3,6 тысячи рублей)», — сообщил представитель компании. Стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

«Мы хотим развить бизнес настолько, насколько сможем, но я имею в виду не в финансовом смысле, а в смысле вклада в улучшение жизни людей», — сказал Биндер.

Ранее сообщалось, что 59-летний Роджер Парфитт из британского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, смог уйти на покой после продажи двух бочек виски, которые хранились у него почти 30 лет и за это время подорожали в десятки раз. Вырученные деньги Парфитт планировал потратить на выплату ипотеки и обеспечение безбедной старости.