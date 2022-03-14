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На Урале рысь впервые попалась в фотоловушку

В фотоловшку национального парка «Зюраткуль» попалась рысь

Кадр: национальный парк «Зюраткуль»

На Урале в фотоловушку национального парка «Зюраткуль» впервые попалась рысь. Об этом сообщает «Московский комсомолец Челябинск».

Рысь была замечена на «тропе животных» в поисках добычи под конец зимы. Животное, предположительно, шло по следу.

«Рысь – это истинное дикое животное Урала. В естественных условиях увидеть эту кошку почти не представляется возможным. Дело в том, что рыси – осторожные существа», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

За день рысь съедает порядка двух килограммов мяса. Животное легко узнать по кисточкам на ушах, бакенбардам и небольшому хвосту.

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Варвара Кошечкина
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