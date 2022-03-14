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Стало известно о приостановке отправки французских добровольцев на Украину

«Известия» сообщили о приостановке набора и отправки французских добровольцев на Украину

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Набор французских добровольцев для отправки на территорию Украины приостановлен. Об этом стало известно газете «Известия».

Один из организаторов отправки французских добровольцев Уго Пеллегрини сообщил, что решение приостановить набор в «Интернациональный легион» приняла украинская сторона. На данный момент известно о гибели одного француза в результате удара российских войск.

13 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Погибли около 180 иностранных наемников, уничтожена крупная партия иностранных вооружений, заявил Конашенков.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что 16 тысяч иностранцев выразили желание воевать за его страну.

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Алевтина Запольская
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