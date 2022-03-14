Стало известно о приостановке отправки французских добровольцев на Украину

«Известия» сообщили о приостановке набора и отправки французских добровольцев на Украину

Набор французских добровольцев для отправки на территорию Украины приостановлен. Об этом стало известно газете «Известия».

Один из организаторов отправки французских добровольцев Уго Пеллегрини сообщил, что решение приостановить набор в «Интернациональный легион» приняла украинская сторона. На данный момент известно о гибели одного француза в результате удара российских войск.

13 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Погибли около 180 иностранных наемников, уничтожена крупная партия иностранных вооружений, заявил Конашенков.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что 16 тысяч иностранцев выразили желание воевать за его страну.