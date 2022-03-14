Биржевая цена на газ в Европе снизилась

Биржевая цена на газ в Европе за неделю упала почти в три раза

С начала торгов в понедельник, 14 марта, биржевая цена на газ в Европе упала более чем в два раза с рекордного максимума, достигнутого 7 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На минимуме она снижалась на 16 процентов по сравнению с закрытием в пятницу, после чего скорректировалась. По состоянию на 12:40 по московскому времени тысяча кубометров газа стоит 1339 долларов.

Нынешняя динамика связана со снижением опасений участников рынка по поводу перебоев с поставками из России. Также свое влияние оказывает улучшение погодных условий в Европе. Неделю назад биржевые цены на газ в Европе достигали почти 3,9 тысячи долларов за тысячу кубометров, то есть были почти в три раза выше.

Несмотря на ситуацию на Украине, «Газпром» продолжает поставки газа в европейские страны по украинскому маршруту в объеме 109,5 миллионов кубометров в сутки, что соответствует текущему контракту.