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Россиянам раскрыли способ быстро погасить ипотеку

Для быстрого погашения ипотеки россиянам посоветовали вносить платежи с валютного счета

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне смогут быстрее погасить ипотеку, если будут вносить платежи с долларового вклада, открытого в том же банке, где был оформлен кредит на жилье. Подобный способ в беседе с «Известиями» раскрыла финансовый эксперт Ксения Аверс.

По словам эксперта, открыв валютный счет, ипотечники могут конвертировать рубли в доллары и потратить их на погашение кредита. Если у владельцев жилья уже есть валюта, то им рекомендовали оставить ее на вкладе с возможностью досрочного полного снятия.

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«Условно, если на вкладе было 500 тысяч рублей, то потом это будет 700–800 тысяч рублей. Это будет выгодно, и человеку станет проще погасить свою ипотеку в том же банке», — заявила Аверс. Специалист также посоветовала россиянам пока не вносить досрочные платежи по ипотеке.

Ранее желающим приобрести жилье назвали способ купить его, не оформляя ипотечный кредит. Им предложили рассмотреть варианты рассрочки от застройщика и трейд-ин на рынке. Среди преимуществ рассрочки назвали сравнительно небольшой первоначальный взнос, минимальную переплату и отсутствие углубленной проверки покупателя.

Нина Ташевская
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