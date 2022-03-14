Министра по интеграции Грузии в Евросоюз предложили выбрать из оппозиционеров

Президент Грузии предложила стране в срочном порядке утвердить аппарат по интеграции в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила парламенту в срочном порядке утвердить должность министра по интеграции в Европейски союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Я предлагаю вам в срочном порядке создать должность и аппарат государственного министра по вопросам интеграции в Евросоюз, который может быть избран и из лона оппозиции», — обратилась президент к законодателям. По словам Зурабишвили, ведомство должно заняться координацией вопросов, возникающих в связи с исполнением требований в случае интеграции с ЕС.

Грузия подала заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз 3 марта 2022 года. Изначально Тбилиси хотел попробовать стать кандидатом в 2024-м, однако планы, по словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, изменились из-за наступления «новой реальности».

Интеграция Грузии в ЕС стала приоритетом внешней политики Тбилиси практически с момента распада Советского союза. В 2006 году республика в одностороннем порядке отменила краткосрочные визы для граждан стран-членов Евросоюза, а в 2008 присоединилась к учрежденной Брюсселем программе по сотрудничеству с республиками бывшего СССР Восточное партнерство. Вместе с Украиной и Молдавией Грузия основала Ассоциированное трио — организацию по взаимодействую трех стран в вопросах членства в ЕС.