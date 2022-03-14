Граймс начала встречаться с трансгендерной женщиной после разрыва с Маском

Певица Граймс начала встречаться с информатором Wikileaks Челси Мэннинг

Певица Граймс начала встречаться с трансгендерной женщиной Челси Мэннинг (до трансгендерного перехода была известна как Брэдли Мэннинг) после разрыва с предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Page Six.

Источник издания утверждает, что исполнительница уже живет вместе с информатором Wikileaks в Остине. Отмечается, что отношения пары становятся серьезными.

В 2013 году Мэннинг приговорили 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Она передала WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев. В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил уже сменившей пол военнослужащей срок пребывания в тюрьме, в том же году она вышла на свободу.

Граймс и Маск встречались с 2018 года. В ноябре 2021 года стало известно, что они решили расстаться из-за частых разлук в связи с работой. Маск утверждал, что они сохранили хорошие отношения и по-прежнему воспитывают ребенка вместе.