В Испании перевозчики грузов начали бессрочную забастовку из-за роста цен на бензин

Грузоперевозчики в Испании устроили бессрочную забастовку. Одной из ее причин стал рост цен на бензин, ускорившийся из-за санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Протест работников сектора начался по инициативе Платформы по защите сектора внутренних и международных перевозок грузов. По данным организации, она объединяет 85 процентов малого и среднего бизнеса в этой сфере транспортной логистики.

Кроме роста цен на бензин и дизель, причинами для забастовки стали тяжелое положение в секторе и плохие условия труда. При этом, как сообщает агентство, правительство Испании заявляет о незначительном количестве транспортников, присоединившихся к забастовке.

Ранее стало известно, что цены на бензин в Австралии рекордно выросли за последние восемь лет из-за санкций, введенных западными странами против России. Так, в крупнейших городах — Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Перте — бензин подорожал до 1,82 австралийского доллара (1,33 доллара США) за литр. Это стало максимумом с 2014 года.