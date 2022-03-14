Полицейские обезвредили напавшего на них с ножом мужчину в Иркутске

В Иркутске полицейские табельным оружием обезвредили мужчину, который ранил их ножом

Полицейские с помощью табельного оружия обезвредили мужчину, который напал на них с ножом в Иркутске. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, 14 марта двое патрульных выехали на сообщение о бытовом конфликте. Когда правоохранители вошли в подъезд дома, на них неожиданно напал вооруженный ножом мужчина. Один из патрульных выстрелил в агрессора из пистолета. Преступник был задержан, всем троим понадобилась медицинская помощь — один из полицейских был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно предполагается, что полицейский применил табельное оружие вполне правомерно. Представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Карина Головачева уточнила «Ленте.ру», что один из сотрудников полиции ранен в шею, второй — в руку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ.

