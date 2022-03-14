Пользователь Reddit показал загадочное светящееся кольцо на небе и озадачил сеть

Пользователь Reddit снял таинственный светящийся в небе круг и озадачил юзеров платформы

Пользователь Reddit поделился снимком с загадочным светящимся кольцом в небе и озадачил других юзеров в сети. В комментариях под постом они стали гадать, как образовался этот таинственный круг.

«Этот круг появился в вечернем небе над Пекином в Китае», — подписал снимок пользователь платформы. На фотографии, снятой автором поста, запечатлено небо в темное время суток. В середине снимка на небе виднеется яркое светящееся кольцо.

Многие предположили, что световой отпечаток на небо наложил проектор с репетиции церемонии закрытия Паралимпийский игр в Китае. Юзеры отметили, что там часто проводят крупные мероприятия с использованием яркого освещения.

«В Пекине, если вы посмотрели вверх и увидели какое-то странное свечение, то это скорее всего свечение со стадиона "Птичье гнездо". Довольно часто там проводятся масштабные мероприятия», — отметил один из комментаторов. Однако с таким предположением согласились не все юзеры, некоторые из них выдвинули свои версии того, откуда на небе взялось кольцо.

«Ничего страшного, наверное, просто инопланетяне или что-то в этом роде», — пошутил один из комментаторов. Многие также с иронией отметили, что не удивились бы, если светящийся круг оказался бы неопознанным летающим объектом (НЛО).

Зимние Паралимпийские игры 2022 года официально стартовали 4 марта. Соревнования будут проходить с 4 по 14 марта. В рамках Игр спортсмены разыгрывают 78 комплектов медалей в шести видах спорта. Российские и белорусские спортсмены к играм допущены не были из-за массовой негативной реакции иностранных федераций после сообщений об их возможном участии.