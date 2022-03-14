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Полицейского в Сочи осудили на восемь лет за взятку в 300 тысяч рублей

Полицейского из Сочи осудили на 8 лет за вымогательство и угрозы возбудить дело

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полицейский в Сочи не смог оспорить назначенный судом срок в 8 лет лишения свободы за взятку в 300 тысяч рублей и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 14 марта, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Кубани.

По данным ведомства, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Сочи в марте 2019 года обозначил местному жителю, что тот подозревается в причастности к наркобизнесу. Но уголовной ответственности можно избежать за 300 тысяч рублей.

Через несколько дней при получении денег в салоне служебной машины полицейского задержали — сработали сотрудники собственной безопасности краевого МВД. В ходе следствия и в суде полицейский не признал свою вину, от дачи показаний отказался. Суд счел его вину доказанной и дал мужчине 8 лет колонии строгого режима. Подсудимый решил опротестовать приговор, но судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу и оставила вердикт в силе.

Таким образом вердикт вступил в силу, полицейского взяли под стражу в зале суда. Суд не назначил ему какой-либо штраф, однако после освобождения осужденный не сможет три года занимать должности в правоохранительных органах.

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Леонид Микуляк
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