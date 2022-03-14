Кремль рассказал о реализации планов по демилитаризации Украины

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия реализует планы по демилитаризации Украины

Россия реализует все планы по демилитаризации Украины в утвержденные заранее сроки. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, Вооруженные силы (ВС) России работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Вместе с тем он отказался комментировать вопрос о продолжительности специальной военной операции на Украине.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города, включая Киев.

24 февраля глава государства в обращении к гражданам России объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.