Кремль рассказал о реализации планов по демилитаризации Украины
Россия реализует все планы по демилитаризации Украины в утвержденные заранее сроки. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря главы государства, Вооруженные силы (ВС) России работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Вместе с тем он отказался комментировать вопрос о продолжительности специальной военной операции на Украине.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города, включая Киев.
24 февраля глава государства в обращении к гражданам России объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.