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Россиянин отправил дочь в магазин и зарезал ее сожителя

В Лесосибирске россиянин получил семь лет колонии за убийство сожителя своей дочери

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Красноярском крае к семи годам колонии строгого режима был приговорен 62-летний россиянин, обвиняемый в убийстве 59-летнего сожителя дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 19 сентября 2021 года житель Лесосибирска употреблял алкоголь в компании дочери и ее сожителя. После того, как он отправил женщину в магазин за добавкой, между ним и его жертвой произошла ссора. По словам осужденного, сожитель дочери оскорбил его. Тогда он взял складной нож и нанес сопернику несколько ударов в грудь и живот. От полученных ран мужчина скончался на месте.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

28 декабря 2021 года сообщалось, что в Казани зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам.

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Владимир Седов
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