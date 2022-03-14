В США назвали главного виновника кризиса на Украине

Политолог Миршаймер назвал США и НАТО основными виновниками эскалации украинского кризиса

США и западные страны несут основную ответственность за украинский кризис. Об этом в материале для The Economist заявил почетный профессор политологии им. Р. Уэнделла Харрисона в Чикагском университете Джон Дж. Миршаймер, назвав США и НАТО главными виновниками эскалации кризиса.

По словам аналитика, Украина превращалась в члена НАТО с 2017 года, когда администрация бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа решила продать Киеву «оборонительное оружие». «К этой волне присоединились другие страны НАТО, отправившие Украине оружие, обучавшие ее армию и позволившие ей участвовать в совместных военно-воздушных и военно-морских учениях», — указал эксперт.

Миршаймер пояснил, что связи между Киевом и Вашингтоном продолжили укрепляться и при администрации американского президента Джо Байдена. Это привело к дипломатическому противостоянию России и США и требованиям с российской стороны гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток, которые не увенчались успехом.

«Как только возник кризис 2014 года, американские и европейские политики не захотели признать, что именно они спровоцировали его, пытаясь интегрировать Украину в Запад. Вместо этого из их уст посыпались заявления, что настоящий источник проблемы — "реваншизм" России и ее желание доминировать, если вообще не завоевать Украину», — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что теперь западные страны оказались в крайне опасной ситуации, продолжая усугублять собственные риски. «Они наращивают помощь Украине, одновременно применяя экономические санкции для массированного "наказания" России. Это как раз те шаги, которые Путин теперь считает "подобными объявлению войны"», — заключил Миршаймер.

В феврале Москва признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.