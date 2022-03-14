Россиянину дали 22 года колонии за насилие над дочерью в течение 10 лет

В Приангарье 43-летнего мужчину осудили на 22 года за то, что он 39 раз изнасиловал дочь

В Приангарье 43-летнего жителя одного из сел Боханского района приговорили к 22 годам колонии за насилие над старшей дочерью. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

Суд признал его виновным в совершении 39 эпизодов преступлений по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в течение десяти лет, начиная с 2011 года, мужчина совершал с дочерью половые сношения и иные действия сексуального характера. При этом он угрожал ей физической расправой, если она расскажет обо всем матери или младшей сестре.

В ноябре 2020 года жена злоумышленника все же узнала о преступлениях мужа и написала заявление в полицию. После этого педофила отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье россиянин насиловал 13-летнюю дочь в кровати рядом со спящей женой.