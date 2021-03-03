Россиянин насиловал 13-летнюю дочь в кровати рядом с спящей женой

Управление Следственного комитета России (СКР) по городу Пушкино (Московская область) возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который, как считает следствие, на протяжении года насиловал 13-летнюю дочь в кровати рядом с спящей женой. Об этом в среду, 3 марта, сообщает «Московский комсомолец».

Как считает следствие, мужчина совершал преступления с ноября 2019 года. Он проживал в одной квартире со своей дочерью, ее братом и бабушкой потерпевшей. По версии следствия, обвиняемый насиловал свою дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала два раза в месяц, а потом — по восемь раз. Через какое-то время у отца появилась новая сожительница.

Когда она узнала о насилии в отношении несовершеннолетней, то убедила ее рассказать о происходящем своей бабушке. Узнав об этом, последняя написала заявление в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») и части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Решается вопрос об избрании предполагаемому педофилу меры пресечения.

В конце ноября 2020 года сообщалось о завершении расследования уголовного дела 31-летнего жителя Сахалина, который на протяжении трех лет насиловал свою малолетнюю дочь, снимал с ней порно и выкладывал в сеть.