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В «Одноклассники» пришло рекордное число новых пользователей

В «Одноклассниках» зафиксировали рекордный приток новых пользователей, превышающий 66%

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За последнее время в «Одноклассники» (ОК) пришло рекордное число новых пользователей — с начала марта рост регистраций на данной платформе превысил 66 процентов. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщается в пресс-релизе соцсети, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, добавляют музыку в плейлист и знакомятся с остальными юзерами платформы. Кроме того, в соцсети также зафиксировали резкий рост числа восстановленных страниц — на 36 процентов больше, чем на прошлой неделе с 7 по 13 марта. Есть также пользователи, которые снова начали активно вести старые страницы в ОК (более 40 процентов).

В пресс-релизе сообщается, что в ОК создали дополнительные возможности для новых пользователей и авторизации в соцсети. В частности, регистрацию на платформе сделали «максимально простой». Помимо этого, отмечается, что страница входа имеет лаконичный дизайн и новый способ авторизации через Яндекс ID. Уточняется также, что «фирменный оранжевый цвет» отошел на второй план. «При этом пользователи увидят узнаваемый и унифицированный дизайн в новых ярких цветах», — заявили в соцсети.

У пользователей также есть возможность в один клик пригласить новых людей присоединиться к ним в ОК — для этого необходимо только поделиться ссылкой на личный профиль. Такой способ работает на всех платформах: в мобильной и десктопной версиях ОК, а также в приложениях на iOS и Android.

В заключение говорится, что в скором времени в соцсети появится «быстрый вход» с компьютера с помощью QR-кода и его подтверждения в мобильном приложении ОК.

Варвара Кошечкина
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