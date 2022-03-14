Польша раскрыла число прибывших в страну беженцев с Украины

Замглавы МВД Польши Вонсик заявил, что в страну прибыло 1,8 млн беженцев с Украины

С момента начала спецоперации России в Польшу прибыло более 1,8 миллиона беженцев с Украины. Число прибывших в страну украинцев раскрыл заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик, передает РИА Новости.

Замглавы МВД рассказал, что 13 марта 82 тысячи человек пересекли польско-украинскую границу. Он отметил, что на данный момент ситуация стабилизировалась. «Наплыв почти наполовину меньше, чем на пике, неделю назад. Тем не менее наплыв беженцев очень большой, и мы имеем уже 1,8 миллиона человек, которые с начала конфликта убежали c Украины в Польшу», — уточнил Вонсик.

Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер рассказал, что власти Германии попросили Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами, поскольку пока страна не может принять столько людей.