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Россиянина оштрафовали за дискредитирующую ВС России надпись на машине

В Чите мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за дискредитирующую ВС России надпись

Фото: УМВД по Забайкальскому краю

В Чите 35-летнего местного жителя оштрафовали за надпись, дискредитирующую Вооруженные силы России. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, он нанес на свой автомобиль текст, дискредитирующий деятельность ВС РФ в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Надпись заметили сотрудники полиции, после чего мужчину задержали и составили на него протокол.

Суд признал читинца виновным в административном правонарушении и назначил штраф в 15 тысяч рублей.

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Елизавета Новикова
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