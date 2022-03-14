Санкции США против России помогли Tesla

Спрос на электрокары вырос в США на фоне нефтяных санкций против России

Американцы стали чаще заказывать электромобили Tesla. В некоторых регионах США спрос на электрокары вырос на 100 процентов. Об этом сообщил автомобильный портал DigiTimes.

Санкции США против российской нефти спровоцировали небывалый рост цен на энергоносители. Так, цена за галлон (3,8 литра — прим. «Ленты.ру») бензина по состоянию на 14 марта достигает четырех-пяти долларов в зависимости от штата, что на 0,6 доллара больше, чем неделю назад, и на 1,5 доллара больше, чем в прошлом году. На фоне скачка цен жители США были вынуждены обратить внимание на автомобили Tesla, оснащенные электродвигателем.

Однако, отмечают аналитики, внезапный рост заказов Tesla вряд ли поможет ускорить темпы поставок: автопроизводитель не справляется с текущими заказами.

8 марта США отказались от импорта российской нефти и других энергоносителей на фоне кризиса на Украине. Тогда же, как сообщал ТАСС, президент Соединенных Штатов Джо Байден признал, что решение о запрете импорта ударит и по самим США. Тем не менее, по его словам, Вашингтон считает запрет на импорт нефти и газа необходимой мерой.