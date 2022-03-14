Творческие коллективы из ДНР выступят в России в рамках «Больших гастролей»

Четыре творческих коллектива из ДНР примут учатие в гастролях по российским городам

Творческие коллективы из Донецкой Народной Республики (ДНР) выступят в ряде российских регионов в рамках «Больших гастролей». Информация появилась на официальном сайте Министерства культуры России.

В мероприятиях примут участие четыре творческих коллектива — из Донецкого республиканского академического молодежного театра, Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», Донецкого академического областного театра кукол и Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Первое выступление коллектива песни и танца «Донбасс» пройдет 15 марта в Ростовском государственном музыкальном театре. Ансамбль представит концертную программу, включающую хореографические и вокальные номера.

В рамках «Больших гастролей» запланированы концерты и спектакли в 54 городах Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Челябинской областей, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, Крым, Ставропольском и Краснодарском краях и в других регионах.

Ранее в марте сообщалось, что Казанский государственный театр юного зрителя с 16 по 20 марта проведет в Ярославле серию спектаклей в рамках «Больших гастролей». На сцене театра покажут такие спектакли, как «Джельсомино в стране лжецов», «Папамамалогия», «Остров сокровищ», «Nедоросль» и «Здравствуйте, я ваша тетя».