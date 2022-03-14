Крупный отечественный перевозчик перевел все самолеты в российский регистр

Utair перевел в российский регистр 50 самолетов

Один из крупнейших отечественных перевозчиков, авиакомпания Utair, перевела 50 самолетов в российский регистр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в Utair, авиавласти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности самолетов авиакомпании, зарегистрированных на островах. В ответ компания ограничила полеты этих лайнеров и начала переводить воздушные суда в российский реестр.

«Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году, и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков», — заявил президента перевозчика Олег Семенов.

Уточняется, что самолеты с российской регистрацией выполняют рейсы по маршрутной сети компании как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности.

