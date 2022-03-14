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Россиянам дали советы по защите денег от мошенников

Экономист Беляев призвал соблюдать цифровую гигиену для сохранения денег на счетах

Фото: Shutterstock

Данные клиентов банков, несмотря на совершенствование информационных систем, могут попадать в руки мошенников, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал советы, которые помогут россиянам защитить деньги на счетах.

«Мошенничество с картами и прочим в 80 процентах случаев происходит по вине самих людей, которые откликаются на просьбы мошенников, сообщают им CVV-коды пластиковых карт, переходят по сомнительным ссылкам либо из любопытства, либо по недомыслию и таким образом открывают дверку к своему счету», — обратил внимание экономист.

Предотвратить утечку банковских и других персональных данных собственными силами невозможно, однако можно выстроить ряд заградительных барьеров, которые минимизируют риски от их неправомерного использования, поделился Беляев.

Первое — это не держать средства на карте, держать их на счетах в банке, туда добраться намного сложнее. Во-вторых, соблюдать цифровую гигиену, быть бдительными по отношению к сомнительным предложениям, не переходить по странным ссылкам, никому не сообщать CVV-код

Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее специалисты по кибербезопасности зафиксировали массовую утечку данных банковских карт ста тысяч россиян. По данным компании Infosecurity, за последние три дня в даркнет были слиты данные более ста тысяч держателей карт.

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Екатерина Смирная
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