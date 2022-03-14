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Минобороны показало видео с передачей ДНР и ЛНР трофейной военной техники ВСУ

Минобороны России опубликовало видео передачи военной техники ВСУ силам ДНР и ЛНР

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена передача трофейной военной техники и вооружения ВСУ подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Трофейная техника и вооружение ВСУ, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны, которая была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции передается Вооруженными силами Российской Федерации подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что техника как советского производства, так и поставляемая западными странами была передана после проверки ее состояния. Ее, по данным представителей министерства, будут использовать для освобождения территорий ДНР и ЛНР.

Варвара Кошечкина
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