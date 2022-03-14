Врач связал повышенное образование тромбов с коронавирусом

Врач Трахтман: COVID-19 становится причиной повышенной способности к образованию тромбов

Врач-гематолог Павел Трахтман в беседе с радио Sputnik связал коронавирус с образованием тромбов.

По словам специалиста, COVID-19 может стать причиной повышенной способности к образованию тромбов, поскольку при нем происходят серьезный нарушения свертывающей системы крови. «Поэтому во все рекомендации по лечению коронавируса среди всего прочего входит использование антикоагулянтов», — пояснил он.

Трахтман отметил, что тромбообразование происходит в организме постоянно — это защищает человека от потери крови и обычно уравновешивается растворением сгустков крови. Коронавирус же может нарушить баланс, что приведет к тромбозу. Врач особенно предостерег тех, у кого были нарушены процессы образования и растворения тромбов и до и после инфицирования.

Ранее ученые из Оксфордского университета выяснили, что коронавирус может вызвать уменьшение мозга. В ходе исследования 785 добровольцев прошли два сканирования мозга — у тех, кто переболел, объем мозга сократился сильнее.