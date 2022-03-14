В Крыму предложили признать русский язык вторым государственным на Украине

Постпред Мурадов заявил, что русский язык должен быть на Украине вторым государственным

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предложил признать русский язык вторым государственным на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Русский язык обязательно должен быть вторым государственным на Украине», — заявил Мурадов. По его мнению, так следует сделать на всем постсоветском пространстве, особенно в тех странах, где живут большие русскоязычные общины.

Мурадов предложил украинской власти брать пример с Крыма. Он указал, что на полуострове носителей украинского языка меньше, чем русскоязычных на Украине. При этом украинский язык признан государственным вместе с русским и крымско-татарским. «Это залог национального мира и согласия и требование международных конвенций по языковым правам национальных меньшинств», — подчеркнул постпред.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с российским коллегой Владимиром Путиным обо всем, в том числе о статусе Донбасса и проблематике русского языка в республике.