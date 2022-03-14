Россиянин получил срок за изуродованную женщину и организацию двух убийств

Россиянин получил 23 года колонии за изуродованную девушку и два организованных убийства

В Красноярске 53-летний российский предприниматель получил 23 года колонии за организацию двух убийств и изуродованную женщину. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Как установил суд, в январе 2006 года осужденный привлек двух мужчин для совершения убийства жителя Красноярска, с которым у него возник спор из-за женщины. 5 июня того же года киллер исполнил заказ, расстреляв жертву в подъезде жилого дома из пистолета, который ему выдал заказчик.

В марте 2007 года предприниматель снова обратился к киллерам, чтобы на этот раз убить 39-летнего конкурента по бизнесу. 4 мая киллеры сбили жертву на автомобиле «ВАЗ», однако мужчине удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Третьей жертвой стала 28-летняя сотрудница городской администрации города, представлявшая интересы города в суде по гражданскому спору с подсудимым. Желая отомстить ей, мужчина привлек двух других преступников и попросил их изуродовать девушку. 23 декабря они подстерегли свою жертву и напали на нее, нанеся 19 ударов горлышком разбитой бутылки в лицо. В результате девушка получила тяжкие увечья.

Подсудимый был задержан в 2016 году.