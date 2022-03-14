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Путин подписал закон об использовании нефегазовых свердоходов

Путин подписал закон о возможностях использования нефтегазовых сверхдоходов бюджета
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности использования нефтегазовых сверхдоходов бюджета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что принятие подобных норм позволит направить деньги на такие задачи, как выполнение социальных обязательств и бюджетные инвестиции в социальные объекты.

Согласно документу, в этом году временно не потребуется вносить изменений в бюджеты различных уровней, чтобы предоставить
гарантии сверх установленных ранее параметров. Решение принято «для расширения возможностей гарантийной поддержки российской экономики, направленной на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы», говорится на сайте Кремля. Правительство сможет также предоставлять госгарантии на иных условиях, чем это определено в законе о федеральном бюджете.

Законопроект Госдума приняла 11 марта, тогда же он был одобрен Советом Федерации.

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Платон Щукин
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