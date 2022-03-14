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Зеленский выступит перед Конгрессом США

Президент Украины Зеленский выступит по видеосвязи перед членами Конгресса США

Фото: Ukrinform / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса США. Об этом в своем письме сообщают спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, передает РИА Новости.

Отмечается, что Зеленский выступит перед американскими парламентариями в виртуальном формате в среду, 16 марта, в 9:00 (16:00 по московскому времени).

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс сообщил, что президент Украины не сможет выступить 14 марта на экстренном заседании организации. По словам главы ПАСЕ, вместо Зеленского республику представит украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Георгий Нестеров
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