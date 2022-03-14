Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Премьер-министр Украины выступит вместо Зеленского в ПАСЕ

Премьер Украины Шмыгаль выступит вместо Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ 14 марта
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вместо него страну представит премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Тини Кокса.

Экстренная сессия ассамблеи началась в Страсбурге 14 марта. Она посвящена последствиям боевых действий на Украине, а также реакции Европы на действия России.

Кокс не назвал причину замены спикера с украинской стороны, однако пояснил, что Шмыгаль начнет выступление по видеосвязи в 16.00 по местному времени (18.00 мск).

Ранее Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл повестку четвертого раунда переговоров с российской стороной. Дипломаты обсудят, как утверждает чиновник, вопросы прекращения огня, вывода войск и гарантий безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Москве отменили обязательное ношение масок
Тренер киевского «Динамо» призвал допустить россиян до международных турниров
Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты
Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с бандеровцами
Минобороны подтвердило гибель 20 человек в Донецке
Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск
Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
В России рассказали о возможном банкротстве ушедших иностранных компаний
«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Турции и Таиланда
Микросумки стали трендом в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.