Премьер-министр Украины выступит вместо Зеленского в ПАСЕ

Премьер Украины Шмыгаль выступит вместо Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ 14 марта

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вместо него страну представит премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Тини Кокса.

Экстренная сессия ассамблеи началась в Страсбурге 14 марта. Она посвящена последствиям боевых действий на Украине, а также реакции Европы на действия России.

Кокс не назвал причину замены спикера с украинской стороны, однако пояснил, что Шмыгаль начнет выступление по видеосвязи в 16.00 по местному времени (18.00 мск).

Ранее Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл повестку четвертого раунда переговоров с российской стороной. Дипломаты обсудят, как утверждает чиновник, вопросы прекращения огня, вывода войск и гарантий безопасности.