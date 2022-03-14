Премьер-министр Украины выступит вместо Зеленского в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вместо него страну представит премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Тини Кокса.
Экстренная сессия ассамблеи началась в Страсбурге 14 марта. Она посвящена последствиям боевых действий на Украине, а также реакции Европы на действия России.
Кокс не назвал причину замены спикера с украинской стороны, однако пояснил, что Шмыгаль начнет выступление по видеосвязи в 16.00 по местному времени (18.00 мск).
Ранее Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл повестку четвертого раунда переговоров с российской стороной. Дипломаты обсудят, как утверждает чиновник, вопросы прекращения огня, вывода войск и гарантий безопасности.