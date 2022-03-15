Российский самолет прервал вылет из Доминиканы из-за задымления в салоне

Авиалайнер компании AZUR air прервал вылет из Пунта-Каны из-за задымления в салоне

Самолет российской авиакомпании AZUR air прервал вылет из аэропорта Пунта-Каны в Доминиканской республике из-за задымления в салоне. Подробности произошедшего публикует «Интерфакс».

«При рулении рейса ZF778 Пунта-Кана — Москва по перрону в аэропорту Пунта-Каны произошло задымление в салоне», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, отметив, что члены экипажа решили вернуться на место стоянки и высадить пассажиров.

В настоящее время все туристы благополучно покинули авиалайнер, а инженеры авиакомпании начали проводить технический осмотр воздушного судна. «На время ожидания пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в марте сообщалось, что решение западных стран о закрытии воздушного пространства для российских самолетов не повлияет на график вывозных рейсов отечественных туристов из карибских стран. Как отметили туроператоры, изменений в графике вылетов спецрейсов из Мексики, Доминиканы, Кубы и Венесуэлы не планируется.