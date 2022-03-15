В Ростове-на-Дону открылись российские гастроли донецких творческих коллективов

В Ростовском театре состоялось открытие гастролей четырех творческих коллективов ДНР

В Ростовском государственном музыкальном театре 15 марта состоялось Торжественное открытие масштабных гастролей четырех творческих коллективов Донецкой Народной Республики, которые пройдут в разных городах России. Об этом говорится в сообщении Росконцерта.

Гастроли открылись выступлением Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», который затем в течение двух месяцев посетит Анапу, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Ставрополь, Махачкалу, Астрахань, Волгоград, Челябинск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и многие другие российские города.

В Ростовском государственном музыкальном театре концерт начался с минуты молчания по погибшим в Донецке 14 марта. На Торжественной церемонии присутствовали: губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Фото: Росконцерт

Перед началом концерта губернатор Василий Голубев тепло поприветствовал артистов. Глава региона подчеркнул, что для Ростовской области большая честь принимать коллектив из ДНР первыми в стране.

«Гастроли «Донбасса» начались с Ростовской области. Дальше артисты отправятся по городам России. Все, кто приехал из Донбасса, — наши братья, и мы от этого никогда не откажемся. Помогать в беде – это в духе русского характера. Так было и так будет всегда», — сказал Василий Голубев. Губернатор отметил, что культура и творчество всегда объединяли, а хорошая песня поддерживала — и в минуты радости, и в тяжелые периоды.

Василий Голубев подчеркнул, что приезжающие в Ростовскую область граждане из ДНР и ЛНР здесь также находят радушный прием и теплый кров. Он уверен, что такой же прием будет оказан и артистам Донецкого республиканского академического молодежного театра, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко и Донецкого академического областного театра кукол. Их выступления пройдут в течение недели в театрах донской столицы и Новочеркасска.

Гастроли донецких артистов организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, который включает две масштабные федеральные программы — «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов).

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» — визитная карточка Донецкой Народной Республики. Творчество коллектива — яркое и многонациональное, как и сам край, где живут представители более 100 народностей.

Ансамбль песни и танца «Донбасс» — лауреат международных фестивалей в США, Бразилии, Северной Корее, Испании, Китае.