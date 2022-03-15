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В Карачаево-Черкесии отремонтируют десятки километров дорог

В Карачаево-Черкесии проведут ремонт 35 километров дорог и четырех мостов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии планируется ремонт 35 километров дорог и четырех мостов. Об этом сообщает ТАСС.

Работы, которые выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будут завершены до конца года.

Ремонт проведут на трех участках региональных и межмуниципальных трасс протяженностью 22 километра. В Черкесске отремонтируют 27 участков дорог общей протяженностью 13 километров.

«В Карачаево-Черкесии при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году практически на всех дорожных объектах используют новые материалы и технологии. Ранее был создан реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения дорожной отрасли. Он включает свыше 300 различных технологий, 162 конструкции, 310 регламентирующих документов», — рассказали в пресс-службе правительства.

За последние 10 лет в регионе отремонтировали и реконструировали 760 километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.

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Варвара Кошечкина
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