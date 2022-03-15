Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста во лжи по поводу детей

Ким Кардашьян опровергла слухи о том, что запрещает Канье Уэсту видеться с детьми

Предпринимательница Ким Кардашьян обвинила рэпера Канье Уэста во лжи по поводу детей. Она оставила комментарий под постом бывшего мужа в Instagram.

«Пожалуйста, прекратите это. Ты приезжал сегодня утром, чтобы забрать детей в школу», — написала телезвезда.

В публикации музыканта говорится, что экс-супруга не дает ему видеться с семьей. Он поделился фотографией со значками на рюкзаке его дочери: на них изображены лица Уэста и Кардашьян, а между ними находится значок с инопланетянином.

«Это было на рюкзаке моей дочери, когда мне разрешили увидеться с ней на прошлой неделе. Вот почему я так усердно работаю над своей семьей. Я настроен защищать ее любой ценой», — заявил артист. При этом он не уточнил, почему значки вызвали у него такое беспокойство за дочь.

Ранее в марте этого года Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом. Она присутствовала на заседании онлайн, а ее экс-супруг в суд не явился. Кардашьян при участии адвоката Лауры Вэссер, которая находилась на слушании, поделилась с судьей подробностями своего брака и отрицательно ответила на вопрос о возможности сохранить отношения, прибегнув к психологической помощи.