НАТО предсказали войну с Россией в случае включения Украины в свой состав

Посол России во Франции Мешков назвал вхождение Украины в НАТО поводом для войны с Россией

Если Украина войдет в состав НАТО, это может стать поводом для войны альянса с Россией, считает посол РФ во Франции Алексей Мешков. Его цитирует РИА Новости.

«В доктринальных документах Украины записано, что она готовы вооруженным путем захватить Крым. Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией», — предсказал дипломат. По его мнению, главный вопрос в том, готов ли к этому альянс.

Директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что уничтожение военной инфраструктуры Украины в результате российской спецоперации снизит ее шансы на членство в НАТО. Политолог подчеркнул, что для украинского руководства вопрос членства в Североатлантическом альянсе, скорее всего, перестал быть приоритетным. Бышок назвал первоочередной задачей спасение мирных жителей, которые могут пострадать в ходе спецоперации. Важной договоренностью между Россией и Украиной должны стать согласованные гуманитарные коридоры, уверен он.